3月のWBCで世界一連覇を目指す侍ジャパンの宮崎事前合宿が24日、全日程を終えた。最終日のブルペン投球を行ったのが種市だ。ダルビッシュと菊池が後ろで見守る前で力強い投球。投げ終わると菊池とはグータッチをした。「真っすぐが良かったけど、フォークを前回よりちょっと力感をなくした中で投げたら、物凄く落ちた」と納得の表情で振り返った。ダルビッシュにはスライダーの投げ方を聞いたという。NPB球とWBC球の違いで