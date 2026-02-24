スマホのスピーカーで音楽や動画を流していると、「悪くはないけど、なんだか物足りない」と感じることはないだろうか。音が変わるだけで、部屋の雰囲気やくつろぎ時間は想像以上に変わる。そこで今回は、日常を格上げするポータブルスピーカーを厳選。重低音を楽しめるモデルや、お風呂やアウトドアで使える防水タイプ、さらに“もしも”に備えられる多機能モデルまで、用途別に紹介する。【写真】“音楽も防災もこれ1台”懐中