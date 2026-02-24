元日本スーパーライト級王者の細川バレンタイン氏（44）が自身のYouTube「細川バレンタイン/前向き教室」を更新。元世界5階級制覇王者フロイド・メイウェザー（48＝米国）の元6階級制覇王者マニー・パッキャオ（47＝フィリピン）との現役復帰戦に思いを明かした。9月19日に米ラスベガスで試合が行われると、配信するNetflixが今月23日（日本時間24日）に発表した。細川氏は「Netflixに乗れば大金が稼げると思ったんじゃない