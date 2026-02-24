大相撲・友風が２４日放送の日本テレビ系「さんま御殿２時間ＳＰ」に出演。結婚をサプライズ発表し、子どもがいることも公表した。ＭＣの明石家さんまから「恋人は？」と振られた友風は、「僕は…はい。結婚してますけど。今始めて言いました、公の場で」とまさかの返答。「子どもも」と続けると、スタジオでは驚きの声と拍手が起きて、さんまからは「なんでそんな発表、ここですんねん、アホ！！」と強烈なツッコミが入った。