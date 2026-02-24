エレコムは2月24日、計7ポートを搭載したケーブル一体型USBハブ「U3HC-T070SV」を発表した。3月上旬に発売する。店頭予想価格は4,980円前後の見込み。U3HC-T070SVUSB-Aポート×4、USB Type-Cポート×3と豊富なUSBポートを備えたケーブル一体型USBハブ。マウスやキーボード、USBメモリなどを1つのPCにまとめて接続できる。PCとの標準インタフェースは直付けのUSB-A（USB 5Gbps)ケーブルだが、USB Type-Cに変換できるアダプタが付属