クッキーで使うスパイスの定番といえば、シナモンやジンジャーなど。そんな中、まさかの“カレールー”を使ったレシピとは……!?ハウス食品が運営するInstagramの公式レシピアカウントが公開したリール動画が、話題を呼んでいます。※画像は「ハウス食品レシピ公式」（@housefoods.recipe.official）より引用まず用意するのは、食塩不使用のバター50g。600Wの電子レンジで20秒ほど加熱して柔らかくしたら、40gの砂糖を加えて泡だて