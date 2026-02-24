バンダイは、「たまごっちMAO まめっち（スタンダードカラー）」「たまごっちMAO くちぱっち（スタンダードカラー）」(各6,050円)について、バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在抽選販売を受け付けている。発送は2026年5月予定。2026年5月発送予定「たまごっちMAO まめっち（スタンダードカラー）」「たまごっちMAO くちぱっち（スタンダードカラー）」(各6,050円)「たまごっちMAO」は、﻿