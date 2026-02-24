バンダイは、『仮面ライダーガヴ』より「DXゴチゾウパーティーコレクション 仮面ライダーガヴバージョン02」(全12種・各660円)を4月18日に発売する。4月18日発売「DXゴチゾウパーティーコレクション 仮面ライダーガヴバージョン02」(660円)「DXゴチゾウパーティーコレクション 仮面ライダーガヴバージョン02」は、『仮面ライダーガヴ』に登場する仮面ライダーやグラニュートに扮したゴチゾウが合計12種のアソートになったアイテム