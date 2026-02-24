鹿児島県教育委員会は24日、公立高校・一般入試の最終出願倍率を発表しました。全体の出願倍率は0.77倍で、過去最低です。 県教育委員会によりますと、推薦枠を除いた県内の公立高校の学力検査の出願者数は、定員1万425人に対して7986人となっています。 全体の出願倍率は去年より0.04ポイント低い、0.77倍で過去最低となりました。少子化に加え、私立高校の授業料の実質無償化などが背景にあるとみられます。県内の学校・学科の