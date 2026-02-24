秋田朝日放送 ２４日夕方、秋田県湯沢市深堀の住宅から火が出て、午後７時時点で消火活動が続いています。 消防によりますと、２４日午後５時半ごろ、近くに住む人から「煙が上がっている」と通報がありました。警察によりますと、この家に住む８０代女性と連絡が取れなくなっています。