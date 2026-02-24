ドル円１５５．８５近辺、ユーロドル１．１７９０近辺＝ロンドン為替 ロンドン午前は落ち着いた取引になっている。ドル円は155.85近辺、ユーロドルは1.1790近辺での揉み合いとなっており、NY勢の参加待ちムードが広がっている。このあとのNY市場では、住宅価格、卸売在庫、コンファレンスボード消費者信頼感指数などの米経済指標が発表される。グールズビー・シカゴ連銀総裁、コリンズ・