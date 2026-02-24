秋田朝日放送 九州のおいしいものを集めたイベントが秋田市のデパートで開かれています。秋田で九州旅行の気分を味わってみませんか。 ＪＲ秋田駅前の西武秋田店で開かれている九州物産展には、２１店舗２８０品の「うまかもん」が集まっています。この物産展は１７日に始まり、２４日から日程後半に入りました。 熊本・天外天の天外天ラーメンは、秋田初登場で一杯１１００円です。とんこつに加えて鶏ガラも