広島の佐々木泰内野手（２３）が２４日、サポートメンバーとしてＷＢＣ日本代表に合流するため、一足早くチームの沖縄キャンプを打ち上げた。新井監督から「練習量を含め実戦的なものは減るかもしれないけど、それ以上に得るものがある」と送り出された。昨年１１月には強化試合・韓国戦に追加メンバーとして出場し、計８打数３安打４打点と大暴れ。今回合流する２７、２８日の中日戦（バンテリンＤ）は、あくまで代表メンバー