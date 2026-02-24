衆院本会議で、中道改革連合の小川代表の代表質問に答弁する高市首相。自民党が圧勝した衆院選後、初の本格論戦が始まった＝24日午後高市早苗首相（自民党総裁）の事務所が、先の衆院選で当選した自民議員側に対し、当選祝い名目で数万円相当のカタログギフトを配布していたことが分かった。複数の関係者が24日、明らかにした。派閥裏金事件を受けて「政治とカネ」問題への国民の不信感が根強い中、野党などが批判するのは必至だ