銀座ライオンやYEBISU BAR（ヱビスバー）をはじめとする全国のサッポロライオンチェーンでは、2026年2月25日限定で樽生ヱビスが"全品半額"となります（一部店舗を除く）。時間帯制限なし！終日半額2月25日の"ヱビスの日"を記念して、大盤振る舞いの企画が実施されます。銀座ライオンやYEBISU BAR（ヱビスバー）をはじめとする、全国のサッポロライオンチェーンで、取扱いのある樽生ヱビス全品を、終日半額で楽しむことができます。