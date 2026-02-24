一般社団法人 いびき無呼吸改善協会は、花粉症の症状がある300名を対象に「花粉症シーズンのいびき悪化」に関する実態調査を実施しました。国民病とも言われる花粉症。くしゃみや鼻水、目のかゆみに注目が集まりがちですが、実は「睡眠」にも深刻な影を落としています。今回の調査の結果、半数を超える56.0%の人が花粉症シーズンにいびきの悪化を自覚しており、その原因の多くが「鼻づまり」や「口呼吸」に起因していることが判明