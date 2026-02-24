ふくらみをなでなで▶▶この作品を最初から読む猫を愛するすべての人へ届けたい、猫好き一家の幸せな日常！SNSで多くのフォロワーを集めるのは、猫好きの漫画家・にごたろさん。そんなにごたろさんが昔飼っていた猫たちをモデルにして描いたという、猫あるある満載の4コマ漫画が人気です。オスの三毛猫のモチャと、真っ白なメス猫ミルク。そこへ仲間入りしたオスの子猫ノリ吉。一緒に水遊びをしてビシャビシャになったり