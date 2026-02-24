アツギは、 大人の女性のスタイリングをより素敵に見せるインナーウェアブランド「NUDE Make／ヌードメイク」から、透けにくいスキンカラーを採用したアイテムを2026年春夏シーズンに発売。店頭では2月下旬より順次展開します。■下着の透けが気になる人にオススメのスキンカラーインナーヌードメイクは服にひびきにくい素材や華やかなレースなどを用いて、大人の女性のスタイリングをより素敵に見せるインナーウェアを取り揃える