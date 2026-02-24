2026年2月23日、中国メディア・頭条新聞は「史上最も高いiPhoneがやってくる」と題し、デジタル系ブロガーのリーク情報として、アップルが今年7月に折りたたみスマートフォン「iPhone Fold」と「iPhone 18 Pro」の本格的な量産を開始し、2機種を同時発売する見込みであると報じた。記事は、「iPhone Fold」の価格について、中国国内での販売開始価格が1万5000元（約33万円）前後、最上位モデルでは2万元（約44万円）に迫る可能性が