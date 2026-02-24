2月22日、お笑いコンビ・アルコ＆ピースの平子祐希が、2月14日に発売した写真集『艶夢』（講談社）のお渡し会イベントが大阪で開かれ、多くのファンが参加。その様子をXにアップした。「ガタイがよく、愛妻家でもある平子さんは、あの大久保佳代子さんが “エロい” と認めるダンディな色気を漂わせる独自キャラで人気です。2月15日には東京、22日には大阪で握手会ならぬ “お渡し会” をおこないました。2冊購入（7700円）で