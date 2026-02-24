シンガーソングライターの松山千春（70）が22日放送のNACK5「松山千春 ON THE RADIO」（日曜後9・00）に出演。この日に58歳の誕生日を迎えた元メジャーリーガーとは「腐れ縁」だと明かした。松山は2月22日生まれと聞いて「すぐ思い出すのが、元横浜ベイスターズ、そしてその後メジャーに行きましたけど、ピッチャーの佐々木主浩。大魔神。やつは2月22日生まれで、背番号も22番で」と、日米通算381セーブの佐々木主浩氏との思い