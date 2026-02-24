ロシアによる無人機攻撃を受けた一帯を片付ける住民＝23日、ウクライナ・オデーサ（ロイター＝共同）【ロンドン共同】英国のシンクタンク、国際戦略研究所（IISS、ロンドン）は24日、世界の軍事情勢を分析した報告書「ミリタリー・バランス」2026年版を公表した。25年の世界の防衛費は物価変動を取り除いた実質ベースで前年比2.5％増の2兆6300億ドル（約410兆円）となり、過去最大規模。ロシアの脅威に対抗する欧州で増額傾向に