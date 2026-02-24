みなとみらい線日本大通り駅（資料写真）２４日午前６時３５分ごろ、横浜高速鉄道みなとみらい線日本大通り駅（横浜市中区）を、元町・中華街発清瀬行き上り通勤特急が誤って通過した。同鉄道によると、運転士が停車駅の確認を忘れたことが原因。同駅ホームの防犯カメラで約２０人が乗車できなかったことが確認されており、同様の申し出が７件寄せられたという。この電車は３分遅れたが、後続に影響はなかった。