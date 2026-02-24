元チェルシーのブラジル人FWケネディがメキシコで推定45メートル弾を決めるメキシコ1部パチューカは現地時間2月21日に行われた後期リーグ第7節ティグレスと対戦した。イングランド1部チェルシーなどでプレーしたパチューカ所属のブラジル人FWケネディが推定45メートルの超ロングシュートを決めて、チームを2-1の勝利に導いた。この超ロング弾が「伝説級のゴール」と脚光を浴びていた。ケネディの左足が火を吹いた。1-1の後半43