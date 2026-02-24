スポーツを通して多くの人たちに勇気と感動を与えてくれたミラノ・コルティナオリンピック。日本時間の23日閉幕し、歴代最多のメダルを獲得した日本選手団が24日、帰国しました。信州のメダリストも花束を受け取り笑顔を見せていました。リポート「いま、選手たちを乗せた飛行機が到着しました」日本選手団が24日、熱戦の地・イタリアから帰国。成田空港には多くの報道陣やファンが詰めかけ、数々の名シーンを残