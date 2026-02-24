第25回オリンピック冬季競技大会（2026／ミラノ・コルティナ）TEAM JAPANの帰国時記者会見が24日、都内で開催され、メダリストが集結。競技期間を振り返った。【写真】はにかむ三浦璃来がかわいい“りくりゅう”フォトたっぷり会見にはフリースタイルスキーの堀島行真選手、スノーボードの木俣椋真選手、長谷川帝勝選手、木村葵来選手、村瀬心椛選手、深田茉莉選手、スピードスケートの野明花菜選手、フィギュアスケートの鍵