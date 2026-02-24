【新華社三沙2月24日】中国科学院南海海洋研究所西沙ステーションは2025年4〜5月と10〜12月の2回にわたり、海水の水質やプランクトン、サンゴ礁の生物多様性などを調査した。多様な形態を持つサンゴ礁は、海洋生態系の重要な構成要素とされる。調査の結果、海南省・西沙諸島の七連嶼から永興島周辺の海域に生息する六放サンゴ亜綱の被度が近年で最も高い数値を記録し、サンゴ礁生態系が継続的に回復傾向を示していることが分か