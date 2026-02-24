◆第１００回中山記念・Ｇ２（３月１日、中山競馬場・芝１８００メートル、１着馬に大阪杯の優先出走権）＝２月２４日、美浦トレセン前走の白富士Ｓで８着に敗れたマイネルモーント（牡６歳、美浦・高木登厩舎、父ゴールドシップ）が、昨年の中山金杯２着を含めて【２３０１】の中山で巻き返しを狙う。２４日は角馬場で運動した後に坂路を軽快に走り、高木調教師は「特に変わらずいつも通りです」と順調な調整をアピールした。