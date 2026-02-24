記者会見に臨む中国外交部の毛寧報道官。（北京＝新華社配信）【新華社北京2月24日】中国外交部の毛寧（もう・ねい）報道官は24日の記者会見で、トランプ米大統領が3月末から4月初めに訪中するとの米国側の発表を巡り、首脳外交は中米関係において代替不可能な戦略的指針の役割を果たしていると述べ、中米双方はトランプ大統領の訪中について引き続き意思疎通を保っていると表明した。