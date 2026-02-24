『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「車線はみ出し対向車と正面衝突4人搬送…事故原因は」についてお伝えします。◇路肩に止まる2台の車。どちらの車もフロント部分が大破し、ナンバープレートが曲がっています。さらにもう1台別の車は、後方部分がへこみ、タイヤが外れかけています。事故が起きたのは、長崎県東彼杵町の国道。23日午前11時ごろ「車2台が正面衝突し、1台が横転している」と消防に通報がありまし