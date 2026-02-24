『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「幼稚園バスに乗用車が追突園児9人含む12人搬送」についてお伝えします。◇交差点の真ん中に停車した1台の幼稚園バス。後方部分がへこんでしまっています。その前方には、フロント部分が大破した乗用車も。24日午前、福岡県遠賀町の交差点で起きた交通事故。警察によりますと、幼稚園の送迎バスと後続のトラックは、交差点付近で右折待ちをしていました。すると、右折レ