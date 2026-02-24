「淡水王選手権！第３回ｔｖｋカップ」（２４日、多摩川）今泉徹（５２）＝７８期・群馬・Ｂ１＝が３日目６Ｒで乙津康志（東京）の２コース差しに屈するも、２着を死守して予選突破に望みをつないだ。「２日目のペラのまま行ってみて、ターンの出口の押しは良かった。足的にもそこがいいと思う」と手応え十分だ。予選突破には２走１２点がノルマ。「グリップ感は２日目の方が自分好みなので、グリップを求めたい。気象条件が