タレントの森尾由美（59）がInstagramを更新。3歳の初孫・香澄ちゃんが久しぶりに自宅へ遊びに来たことを明かした。【映像】森尾由美の親子3世代“顔出しショット”32歳の長女・優香さん、27歳の次女・真香さんと、2人の娘がいる森尾。2022年6月には初孫の香澄ちゃんが誕生したことを報告していた。Instagramでは、娘や孫と写る親子3世代ショットや、香澄ちゃんと散歩する姿なども投稿され、「美人4姉妹ですね」「こんなに大き