わんこと女の子の微笑ましいワンシーンが話題です。話題となっている投稿は記事執筆時点で5万3000回再生を突破し、たくさんの反響が寄せられることとなりました。 【動画：小さな女の子と犬が『追いかけっこ』をした結果→『こたつ』に逃げ込んで…可愛すぎる光景】 わんこを追いかける女の子 TikTokアカウント「ponzudakkus」の投稿主さんの家には、ハルちゃん＆セナちゃん＆ルナちゃんという3匹のミニチュアダックスフ