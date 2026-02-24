お笑いコンビのかまいたち（山内健司さん・濱家隆一さん）が、YouTubeチャンネルに『【チョコ2026】かまいたちがコンビニ・百貨店・お取り寄せ・スーパーで最新の気になるチョコを食べてみた！』という動画をアップ。コンビニチョコから、ハイブランドのチョコまで、幅広くお2人が試食し、感想を話す様子を公開！この中で、濱家さんが絶賛した大人の味わいのチョコレートをピックアップします♪【関連】「うまっ！何これ！？」かま