千賀健永さんが自身のYouTubeチャンネルに『【施術当日ルーティン】千賀健永のダウンタイム中の夜の過ごし方！整えナイトスキンケア in ソウル』の動画を投稿。美容施術後のダウンタイム中の敏感な肌のスキンケアルーティーンを公開してくれました！中には使用するコスメの感想なども。【関連記事】千賀健永、“1番おすすめ”むくみ対策に飲んでいるドリンク「次の日全然違うから」■クリーム動画内に登場したのはこちら！エスティ