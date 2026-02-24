ぷにぷに電機、Kan Sano、Shin Sakiuraがトリプルコラボレーション作品として新曲「学芸大前」をリリースする。 （関連：ExWHYZ『Reinforce』は新たな物語の幕開けにShin Sakiura、堀正輝と共に魅せた力強いステージ） 本楽曲は、〈会いたいな、君に 今夜9時、学芸大前〉という歌詞から物語が始まる、東京の小さな街を舞台に描かれるラブソング。〈小さなBARの灯り〉〈80年代のあの曲〉〈魔法のクリシェ