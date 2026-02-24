日本航空（JAL）は、マニラのニノイ・アキノ国際空港の発着ターミナルを、4月1日から変更する。現在のターミナル1から、ターミナル3へ移転する。JALのマニラ発着路線は東京/羽田・東京/成田発着の2路線で、それぞれ1日1往復を運航している。JALは2025年12月31日をもって、同空港の「サクララウンジ」をターミナル再編工事にともない閉鎖していた。この他に、深圳航空とロイヤルブルネイ航空、中国国際航空、ベトナム航空、中