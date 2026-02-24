自民党県連は、今月8日に投開票が行われた県知事選挙で県連推薦候補と対立した有近眞知子元県議会議員ら4人に対し、除名などの処分を決定しました。自民党県連は24日、午前、県知事選に関連する処分を決める党紀委員会を開きました。知事選には自民党県連が推薦した現職の村岡嗣政さんと、柳井市選出の元自民党会派県議 有近眞知子さんらが立候補。有近さんは選挙前に離党届を提出し、県連側は留保していました。党紀委員会は、有