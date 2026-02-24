花粉の飛散「例年より多くなる」毎年、雪が解けて暖かくなってくると気になるのが「花粉のシーズン」。2026年は花粉の飛ぶ量がいつもの年より多くなる予想で、これまで症状のなかった人でも発症する可能性があります。もうすでに症状が出ている人もいるのではないでしょうか。一度発症すると自然治癒することはないというのが花粉症です。今年の傾向はどうなのか、発症しないためにはどうすればいいのでしょうか。くしゃみや鼻水な