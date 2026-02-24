カープの沖縄キャンプは開幕投手を争う2人の投手が順調に調整を進めています。澄み渡った青空の下、始まった沖縄キャンプ最終クール5日目。開幕投手を争う2人がそれぞれ調整を進めています。森アナウンサー「今日のブルペンに入るのはこちらの5人の投手、しかし予定のない森下投手がブルペン入りしています」■森下暢仁「キャッチボールやって感覚良かったので（マウンドの）傾斜を使いたいなと思って入り