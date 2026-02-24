県は、一般会計の総額が7800億円余りとなる新年度の当初予算案を発表しました。国の経済対策を活用した物価高支援事業などを盛り込み、村岡県政では2番目に大きい規模となっています。（村岡知事）「地域経済を見ると、物価高で生活や事業活動が苦しい。山口県を成長させていかなければならないが、まずは足元の地域の皆さんの生活・暮らしを守る」県の新年度当初予算案は一般会計の総額が7863億円で、今年度より465億円、率にして