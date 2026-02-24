国の特別天然記念物・トキが5月末に能登地域で放鳥されるのに向けて、環境省は、3月3日から新潟県佐渡市でトキの個体を野生の環境に慣らす訓練を始めると発表しました。トキは2026年5月31日に石川県羽咋市の南潟地区で15羽から20羽程度が放鳥される予定で、羽咋市の余喜グラウンドゴルフ場で記念式典が予定されています。環境省は3月3日、放鳥の候補となる20羽を新潟県佐渡市にある佐渡トキ保護センターから野生復帰ステーションの