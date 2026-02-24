◇卓球2026シンガポールスマッシュ(2月19日〜3月1日、シンガポール)張本美和選手(世界ランキング6位)が日本時間24日、卓球のシンガポールスマッシュに出場し、女子シングルスではベスト16に進出、女子ダブルスでは早田ひな選手と共に勝利し、ベスト8進出を決めました。張本選手はこの日、まず女子シングルス・ラウンド32でエジプトのハナ・ゴーダ選手(同27位)と対戦。第1ゲームを取ると第2ゲームでは中盤にリードを許しますが逆転