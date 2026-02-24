大相撲の宇良が２４日放送の日本テレビ系特番「どすこい！さんま御殿２時間ＳＰ横綱＆人気力士夢の大大集結」（火曜・この日は午後７時）に出演。現役中は恋人をつくらないことを明言した。この日、悩み事を聞かれると「自分は太りたくないんですけど…。太りたくないけど相撲のために頑張って食べるっていうのがつらいですね」と話し出した宇良。ＭＣの明石家さんまに「食べるのがつらい？」と聞かれると「食べるのもで