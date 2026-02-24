野球日本代表・侍ジャパンへの合流が予定されているレッドソックス・吉田正尚選手が日本時間24日、自身のSNSを更新。カブス・鈴木誠也選手とともに笑顔を見せました。MLBで戦う2人は侍ジャパンの一員として3月に開催されるWBCに出場予定。それぞれ所属チームのキャンプから侍ジャパンへ近日中に合流することが見込まれています。この日吉田選手が自身のインスタグラムのストーリーズに投稿したのは、鈴木選手とともに飛行機を前に