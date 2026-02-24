大相撲の十両・友風（中村）が２４日、日本テレビ系の「踊る！さんま御殿！！」に出演し、結婚していたことを明かした。司会を務める明石家さんまから恋人がいるかを振られ、友風は「結婚しています」と話し、子どもがいることも明かした。お相手は３歳年下の一般女性で、６月には第２子が誕生予定だという。