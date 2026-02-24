侍ジャパンのヤクルト・中村悠平捕手（３５）が２４日、３月に行われるワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に向けて行われている宮崎強化合宿（サンマリン宮崎）を完走し、打ち上げ。サイン伝達機器の「ピッチコム」のボタンが、野球ゲーム「パワプロ」を参考に「上」が「ストレート」、「下」が「フォーク」のように設定されていることに「やりやすい」と手応えを明かした。ピッチコムはＭＬＢで不正なサイン盗み防