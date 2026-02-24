２歳最優秀牡馬にはホッカイドウ競馬のベストグリーンが選出された。デビュー４連勝で臨んだ全日本２歳優駿では３着と黒星を喫したが、國信泰秀オーナーは「ここまで走るとは思いませんでした」と感慨無量。今年は１４日のサウジダービーへ勇躍チャレンジして、見せ場十分に先行して９着。「もっともっと強いベストグリーンを見せられるように、（田中）淳司先生にお願いしときます」とさらなる飛躍を楽しみにした。