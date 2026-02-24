スイカの名産地、熊本市北区植木町で大玉スイカの出荷が始まりました。 初日の24日、JA鹿本の選果場には重さ5キロから6キロほどのスイカ約2500玉が持ち込まれました。スイカは傷の有無や糖度などを検査した後、等級ごとの大きさに分けられました。■JA鹿本園芸部・前田博智部会長「真心こめておいしいスイカを育てていますので、鹿本の旬をぜひ味わってほしいと思っています」 スイカの出荷は7月上旬まで、「夢大地かもと」